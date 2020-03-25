Зеленський назвав умови, за яких можна не закривати продовольчі ринки

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Середа, 25 березня 2020, 17:39

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно.

Джерело: селекторна нарада, під час якої глава держави спілкувався з міськими головами обласних центрів та головами ОДА

Деталі: Зеленський зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті, наголосивши на тому, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

Пряма мова: "Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально".

 

Нагадаємо:

  • На території Київської області не заборонятимуть через коронавірус роботу оптових ринків.

Українська правда
Теми: Зеленський торгівля карантин коронавірус


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