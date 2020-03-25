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Зеленский назвал условия, при которых можно не закрывать продовольственные рынки

Среда, 25 марта 2020, 16:39
Зеленский назвал условия, при которых можно не закрывать продовольственные рынки

Президент Владимир Зеленский считает, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно.

Источник: селекторное совещание, в ходе которого глава государства общался с мэрами областных центров и председателями ОГА

Детали: Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

Прямая речь: "Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно".

 

Напомним:

  • На территории Киевской области не будут запрещать из-за коронавируса работу оптовых рынков.

Украинская правда
Темы: Зеленскийторговлякарантинкоронавирус
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