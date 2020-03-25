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Денісова вимагає від Росії протестувати українських політв’язнів на Covid-19

Середа, 25 березня 2020, 17:39
Денісова вимагає від Росії протестувати українських політв’язнів на Covid-19

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування українських політв'язнів на коронавірус.

Джерело: Денісова у Telegram

Деталі: Українські політв’язні скаржаться на неналежні умови тримання та ненадання відповідної медичної допомоги, хоча пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком заражень.

Пряма мова Денісової: "Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова,  не отримують належної медичної допомоги, попри те, що входять до групи особливо незахищених осіб від зараження коронавірусною інфекцією.

Звертаюсь до Москалькової невідкладно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України. Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу, відповідно до наявних діагнозів".

Что было раньше: З 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Українська правда

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Теми: омбудсменполітв'язніРосіякоронавірус
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