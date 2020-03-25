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Денисова требует от России протестировать украинских политзаключенных на Covid-19

Среда, 25 марта 2020, 17:39
Денисова требует от России протестировать украинских политзаключенных на Covid-19

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обследования и тестирования украинских политзаключенных на коронавирус.

Источник: Денисова в Telegram

Детали: Украинские политзаключенные жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, хотя пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений.

Прямая речь Денисовой: "Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что они входят в группу особенно незащищенных лиц от заражения коронавирусной инфекцией.

Обращаюсь к Москальковой безотлагательно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины. В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь, в соответствии с имеющимися диагнозами".

Что было раньше: С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Украинская правда

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Темы: омбудсменполитзаключенныеРосcиякоронавирус
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