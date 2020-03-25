Денисова требует от России протестировать украинских политзаключенных на Covid-19

109 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 18:39

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обследования и тестирования украинских политзаключенных на коронавирус.

Источник: Денисова в Telegram

Детали: Украинские политзаключенные жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, хотя пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений.

Прямая речь Денисовой: "Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что они входят в группу особенно незащищенных лиц от заражения коронавирусной инфекцией.

Обращаюсь к Москальковой безотлагательно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины. В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь, в соответствии с имеющимися диагнозами".

Что было раньше: С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Украинская правда
Темы: омбудсмен политзаключенные Росcия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
У политзаключенного Мустафаева в СИЗО РФ подозрительные симптомы, медпомощи не получает - Денисова 22 марта 2020, 10:39
Денисова: В ОРДЛО – 600 подозрений на вирусную инфекцию и 91 на пневмонию, а тесте нет 19 марта 2020, 08:19
Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар 6 марта 2020, 18:08
Все новости
Главные новости
Количество больных COVID-19 в Киеве выросло до 34 - Кличко
Шмыгаль просит закрыть границы: Те, кто возвращается, источник попадания коронавируса в Украину
Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве
КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 24 АПРЕЛЯ И ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ
Все новости
Фото

Лого известных брендов во времена коронавируса

Образование

120 бесплатных онлайн-курсов от украинских учебных платформ

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!