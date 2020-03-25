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День на Донбасі: в ОС бойових втрат немає, заражених коронавірусом – теж

Середа, 25 березня 2020, 18:33
День на Донбасі: в ОС бойових втрат немає, заражених коронавірусом – теж

Упродовж середи, 25 березня, збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: За її даними, противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції ОС поруч з Авдіївкою, Водяним, Красногорівкою, Пісками, Оріховим і Кримським.

Дослівно: "Сьогодні, 25 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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