День на Донбасі: в ОС бойових втрат немає, заражених коронавірусом – теж

49 переглядів
Середа, 25 березня 2020, 19:33

Упродовж середи, 25 березня, збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: За її даними, противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції ОС поруч з Авдіївкою, Водяним, Красногорівкою, Пісками, Оріховим і Кримським.

Дослівно: "Сьогодні, 25 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Українська правда
Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські найманці вели обстріли по ділянці розведення – ООС 25 березня 2020, 07:11
В Міноборони підготували 1000 ліжок на випадок захворювання Covid-19 серед військових 24 березня 2020, 19:57
Бойовики сім разів порушили "тишу", в ОС без втрат 24 березня 2020, 19:33
Усі новини
Головні новини
В київських лікарнях готують окремі палати для VIP-пацієнтів – ЗМІ
Коронавірус на Сумщині: 76-річну жінку під’єднали до апарату вентиляції легень
Зеленський назвав умови, за яких можна не закривати продовольчі ринки
Кількість хворих на COVID-19 в Києві зросла до 34 – Кличко
Усі новини
здоров'я

Як коронавірус впливає на тіло людини

пояснює Супрун

Як правильно самоізолюватися в домашніх умовах