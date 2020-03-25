День на Донбассе: в ОС боевых потерь нет, зараженных коронавирусом – тоже

121 просмотр
Среда, 25 марта 2020, 19:33

В течение среды, 25 марта, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: сообщение прессслужбы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: По ее данным, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции ОС рядом с Авдеевкой, Водяным, Красногоровкой, Песками, Орехово и Крымским.

Дословно: "Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российские наемники вели обстрелы по участку разведения – ООС 25 марта 2020, 07:11
В Минобороны подготовили 1000 коек на случай заболевания Covid-19 среди военных 24 марта 2020, 19:57
Боевики семь раз нарушили "тишину", в ОС без потерь 24 марта 2020, 19:33
Все новости
Главные новости
В киевских больницах готовят отдельные палаты для VIP-пациентов – СМИ
Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких
Зеленский назвал условия, при которых можно не закрывать продовольственные рынки
Количество больных COVID-19 в Киеве выросло до 34 - Кличко
Все новости
здоровье

Как пользоваться антисептиком

Образование

120 бесплатных онлайн-курсов от украинских учебных платформ

Поиск по сайту
Архив
Весь архів