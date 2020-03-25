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"Голос" б’є на сполох: На Тернопільщині критична ситуація з коронавірусом

Середа, 25 березня 2020, 19:44
Голос б’є на сполох: На Тернопільщині критична ситуація з коронавірусом

Нардеп від "Голосу" Юлія Клименко запевняє, що у Монастириському районі Тернопільської області зараз критична ситуація зі спалахом коронавірусу.

Джерело: Клименко у Facebook

Пряма мова: "Уже четвертий підтверджений діагноз, одна людина померла. Із хворими контактувало не менш як 500 людей, зокрема всі священники району, які тиждень правили служби у храмах. Із трьома хворими контактували також сімейні лікарі. У двох із них проявляються симптоми.

Відсьогодні в ізоляції вся лікарня, бо одна з працівниць, яка хворіла 3 тижні, має підтверджений діагноз. Лікарів не відпускають додому".

Деталі: Також нардеп додала, що місцева лікарня недостатньо забезпечена, немає тестів та ШВЛ.

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Що було раніше: 25 березня у Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинТернопільська областьГолос
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