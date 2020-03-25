"Голос" б’є на сполох: На Тернопільщині критична ситуація з коронавірусом

15951 перегляд
Середа, 25 березня 2020, 20:44

Нардеп від "Голосу" Юлія Клименко запевняє, що у Монастириському районі Тернопільської області зараз критична ситуація зі спалахом коронавірусу.

Джерело: Клименко у Facebook

Пряма мова: "Уже четвертий підтверджений діагноз, одна людина померла. Із хворими контактувало не менш як 500 людей, зокрема всі священники району, які тиждень правили служби у храмах. Із трьома хворими контактували також сімейні лікарі. У двох із них проявляються симптоми.

Відсьогодні в ізоляції вся лікарня, бо одна з працівниць, яка хворіла 3 тижні, має підтверджений діагноз. Лікарів не відпускають додому".

Деталі: Також нардеп додала, що місцева лікарня недостатньо забезпечена, немає тестів та ШВЛ.

Читайте також: Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо тестів на коронавірус робить Україна

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Що було раніше: 25 березня у Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Тернопільська область Голос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні вже 136 заражень коронавірусом 25 березня 2020, 20:13
У Швейцарії кількість заражень коронавірусом наблизилась до 10 тисяч 25 березня 2020, 19:40
Великодні кошики освятять онлайн: В УГКЦ розповіли про свята в умовах карантину 25 березня 2020, 19:35
Усі новини
Головні новини
В Україні вже 136 заражень коронавірусом
В київських лікарнях готують окремі палати для VIP-пацієнтів – ЗМІ
Коронавірус на Сумщині: 76-річну жінку під’єднали до апарату вентиляції легень
Зеленський назвав умови, за яких можна не закривати продовольчі ринки
Усі новини
ТаблоID

Маска – це елегантно: досвід президентки Словаччини

Освіта

Добірка (тимчасово) безкоштовних можливостей для дорослих