"Голос" бьет тревогу: На Тернопольщине критическая ситуация с коронавирусом

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко уверяет, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация из=за вспышки коронавируса.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь: "Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю правили службы в храмах. С тремя больными контактировали также семейные врачи. В двух из них проявляются симптомы.

С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачей не отпускают домой".

Детали: Также нардеп добавила, что местная больница недостаточно обеспечена, нет тестов и ИВЛ.

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Что было раньше: 25 марта в Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусной болезни COVID-19.