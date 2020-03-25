Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" бьет тревогу: На Тернопольщине критическая ситуация с коронавирусом

Среда, 25 марта 2020, 19:44
Голос бьет тревогу: На Тернопольщине критическая ситуация с коронавирусом

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко уверяет, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация из=за вспышки коронавируса.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь: "Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю правили службы в храмах. С тремя больными контактировали также семейные врачи. В двух из них проявляются симптомы.

С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачей не отпускают домой".

Детали: Также нардеп добавила, что местная больница недостаточно обеспечена, нет тестов и ИВЛ.

Читайте также: Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Что было раньше: 25 марта в Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинТернопольская областьГолос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: