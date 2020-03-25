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Четверта смерть від COVID 19: На Тернопільщині помер літній чоловік

Середа, 25 березня 2020, 09:12
Четверта смерть від COVID 19: На Тернопільщині помер літній чоловік

У Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років".

 

Деталі: Штаб висловив співчуття рідним чоловіка.

Це вже четверта смерть в Україні від коронавірусу.

Станом на 7 ранку 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, три випадки летальних.

За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Тернопільська область
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