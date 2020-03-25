Четверта смерть від COVID 19: На Тернопільщині помер літній чоловік
У Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.
Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом
Дослівно: "В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років".
Деталі: Штаб висловив співчуття рідним чоловіка.
Це вже четверта смерть в Україні від коронавірусу.
Станом на 7 ранку 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, три випадки летальних.
За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
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