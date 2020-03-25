Кличко пояснив, для яких VIP-пацієнтів готують особливі палати

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що VIP-палати у лікарнях передбачені для перших осіб держави, а не для депутатів і чиновників.

Джерело: повідомлення на сайті Кличка

Пряма мова мера в ефірі телеканалу "Україна 24": "Що стосується VIP-палат нібито для депутатів та інших чиновників - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке опублікували ЗМІ. Зараз з'ясовуємо всі деталі. Справді, завжди так було, що перші особи держави - Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови. - Окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні".

Деталі: Кличко підкреслив, що такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави.

Нагадаємо: Раніше з’явилася інформація, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

Серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Коло людей, які будуть користуватись VIP-режимом в наказі визначено, як "особи, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона за законом надається цілому ряду посадових осіб, зокрема – президенту, прем’єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

Водночас журналісти зазначають, що до списку "особливих" хворих персональними розпорядженнями можуть додати широке коло людей.