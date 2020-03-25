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Кличко объяснил, для каких VIP-пациентов готовят особые палаты

Среда, 25 марта 2020, 20:07
Кличко объяснил, для каких VIP-пациентов готовят особые палаты

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что VIP-палаты в больницах предусмотрены для первых лиц государства, а не для депутатов и чиновников.

Источник: сообщение на сайте Кличко

Прямая речь мэра в эфире телеканала "Украина 24": "Что касается VIP-палат якобы для депутатов и других чиновников - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Глава Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. - Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. и, кстати, не только в Украине".

Детали: Кличко подчеркнул, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

Напомним: Ранее появилась информация, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов".

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, и прописал особые требования к содержанию больных.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определен, как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

В то же время журналисты отмечают, что в список "особых" больных персональными распоряжениями можно внести более широкий круг людей.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко
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