Коронавірус: Усі нові заражені на Тернопільщині – медики

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Четвер, 26 березня 2020, 00:05

Чотири нових випадки Сovid-19 підтверджено на Тернопільщині станом на 21 годину 25 березня.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Деталі: У штабі повідомляють про 12 випадків, серед яких чотири нові. Усі вони медичні працівники:

  • Двоє – сімейні лікарі з Монастириського району;
  • Один – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району;
  • Один – лікар Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району.

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Що було раніше: Станом на 22:00 25 березня повідомлялося про 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я, у Тернопільській обл. – 8 заражень, з яких 4 протягом останньої доби та 1 летальний.

Українська правда
Теми: Тернопільська область медицина коронавірус карантин епідемія


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