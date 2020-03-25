Коронавірус: Усі нові заражені на Тернопільщині – медики
Середа, 25 березня 2020, 23:05
Чотири нових випадки Сovid-19 підтверджено на Тернопільщині станом на 21 годину 25 березня.
Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом
Деталі: У штабі повідомляють про 12 випадків, серед яких чотири нові. Усі вони медичні працівники:
- Двоє – сімейні лікарі з Монастириського району;
- Один – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району;
- Один – лікар Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району.
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Що було раніше: Станом на 22:00 25 березня повідомлялося про 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я, у Тернопільській обл. – 8 заражень, з яких 4 протягом останньої доби та 1 летальний.
Українська правда