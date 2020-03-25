Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: Усі нові заражені на Тернопільщині – медики

Середа, 25 березня 2020, 23:05
Коронавірус: Усі нові заражені на Тернопільщині – медики

Чотири нових випадки Сovid-19 підтверджено на Тернопільщині станом на 21 годину 25 березня.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Деталі: У штабі повідомляють про 12 випадків, серед яких чотири нові. Усі вони медичні працівники:

  • Двоє – сімейні лікарі з Монастириського району;
  • Один – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району;
  • Один – лікар Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району.

Читайте також: Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо тестів на коронавірус робить Україна

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Що було раніше: Станом на 22:00 25 березня повідомлялося про 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я, у Тернопільській обл. – 8 заражень, з яких 4 протягом останньої доби та 1 летальний.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областьмедицинакоронавірускарантинепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: