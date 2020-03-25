Коронавирус: Все новые зараженные на Тернопольщине - медики

Четыре новых случая Сovid-19 подтверждены на Тернопольщине состоянию на 21:00 25 марта.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Детали: В штабе сообщают о 12 случаях, среди которых четыре новых. Все они медицинские работники:

Двое - семейные врачи с Монастыриского района;

Один - врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района;

Один - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района.

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Что было раньше: По состоянию на 22:00 25 марта сообщалось о 145 случаях коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья, в Тернопольской обл. - 8 заражений, из которых 4 за последние сутки и 1 летальный.