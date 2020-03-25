Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: Все новые зараженные на Тернопольщине - медики

Среда, 25 марта 2020, 23:05
Коронавирус: Все новые зараженные на Тернопольщине - медики

Четыре новых случая Сovid-19 подтверждены на Тернопольщине состоянию на 21:00 25 марта.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Детали: В штабе сообщают о 12 случаях, среди которых четыре новых. Все они медицинские работники:

  • Двое - семейные врачи с Монастыриского района;
  • Один - врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района;
  • Один - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района.

Читайте также: Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Что было раньше: По состоянию на 22:00 25 марта сообщалось о 145 случаях коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья, в Тернопольской обл. - 8 заражений, из которых 4 за последние сутки и 1 летальный.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернопольская областьмедицинакоронавирускарантинэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Тернопольская область
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: