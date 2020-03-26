Коронавірусу серед військових не зафіксовано – штаб ООС

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Четвер, 26 березня 2020, 07:18

25 березня російські окупаційні війська 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Бійці Об’єднаних сил відповідали на ворожі обстріли.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів".

Деталі: "Ворог використовував заборонені "Мінськом" міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

Вчора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", – повідомили військові. 

Російські найманці відкривали вогонь біля Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Пісків, Новолуганського, Оріхового та Кримського.

Також у штабі зазначили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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