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Коронавируса среди военных не зафиксировано – штаб ООС

Четверг, 26 марта 2020, 06:18
Коронавируса среди военных не зафиксировано – штаб ООС

25 марта российские оккупационные войска 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Бойцы Объединенных сил отвечали на вражеские обстрелы.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "На дерзкую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств".

Детали: "Враг использовал запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было ", – сообщили в штабе..

Российские наемники открывали огонь у Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Песков, Новолуганского, Орехово и Крымского.

Также в штабе отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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