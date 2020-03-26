Лідери фракцій і члени Кабміну проводять стратегічну зустріч

Голови фракцій зібралися з членами Кабінету міністрів у Верховній Раді й обговорюють позачергове засідання парламенту.

Джерело: співрозмовники "Української правди", повідомлення "Європейської солідарності" у Facebook

Деталі: За даними УП, Кабмін наполягає, що треба ухвалити закони про ринок землі й щодо банків, бо є загроза дефолту й підтримка Міжнародного валютного фонду необхідна.

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Позачергове засідання, за попередніми даними УП, має відбутися у суботу, 28 березня.

Напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.