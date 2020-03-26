Лидеры фракций и члены Кабмина проводят стратегическую встречу

Главы фракций собрались с членами Кабинета министров в Верховной Раде и обсуждают внеочередное заседание парламента.

Источник: собеседники "Украинской правды", сообщение "Европейской солидарности" в Facebook

Детали: По данным УП, Кабмин настаивает, что надо принять законы о рынке земли и относительно банков, поскольку есть угроза дефолта и поддержка Международного валютного фонда необходима.

Фото "Европейской солидарности"

Внеочередное заседание, по предварительным данным УП, должно состояться в субботу, 28 марта.

Накануне заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.