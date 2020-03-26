В Україні вже 156 заражених коронавірусом, 5 померлих
В Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні.
Джерело: Центр громадського здоров’я, Telegram-канал МОЗ
Дослівно МОЗ: "Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки".
Деталі: За інформацією ЦГЗ, випадки COVID-19 виявлено:
- Вінницька обл. — 1 випадок;
- Волинська обл. — 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
- Донецька обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 7 випадків;
- Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;
- м. Київ — 34 випадки;
- Київська обл. — 24 випадки;
- Львівська обл. — 2 випадки;
- Луганська обл. — 1;
- Одеська обл. — 4;
- Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний);
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська обл. — 2 випадки.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Що було раніше: 25 березня у Сумській області померла 76-річна мешканка Конотопського району, в якої експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат. До цього вона 6 днів займалася самолікуванням.
У неї взяли додаткові аналізи і відправили в лабораторію до Сум.
Водночас, за інформацією ЦГЗ, випадків захворювання на Сумщині наразі не зафіксовано.
Якщо лабораторія ЦГЗ підтвердить захворювання у жінки, яка померла на Сумщині, то це буде уже 6 смерть в Україні серед хворих на COVID-19.
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