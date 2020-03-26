В Україні вже 156 заражених коронавірусом, 5 померлих  

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Четвер, 26 березня 2020, 10:10

В Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні.

Джерело: Центр громадського здоров’я, Telegram-канал МОЗ

Дослівно МОЗ: "Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки".

Деталі: За інформацією ЦГЗ, випадки COVID-19 виявлено:

  • Вінницька обл. — 1 випадок;
  • Волинська обл. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
  • Донецька обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 7 випадків;
  • Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;
  • м. Київ — 34 випадки;
  • Київська обл. — 24 випадки;
  • Львівська обл. — 2 випадки;
  • Луганська обл. — 1;
  • Одеська обл. — 4;
  • Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний);
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська обл. — 2 випадки.
 
Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 випадків COVID-19
карта УП

Загалом вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Доповнюється...

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Україна карантин


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