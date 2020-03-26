В Україні вже 156 заражених коронавірусом, 5 померлих  

В Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні.

Джерело: Центр громадського здоров’я, Telegram-канал МОЗ

Дослівно МОЗ: "Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки".

Деталі: За інформацією ЦГЗ, випадки COVID-19 виявлено:

Вінницька обл. — 1 випадок;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 2 випадки;

Донецька обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 7 випадків;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;

м. Київ — 34 випадки;

Київська обл. — 24 випадки;

Львівська обл. — 2 випадки;

Луганська обл. — 1;

Одеська обл. — 4;

Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська обл. — 1 випадок;

Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська обл. — 2 випадки.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 випадків COVID-19 мапа УП

Загалом вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Що було раніше: 25 березня у Сумській області померла 76-річна мешканка Конотопського району, в якої експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат. До цього вона 6 днів займалася самолікуванням.

У неї взяли додаткові аналізи і відправили в лабораторію до Сум.

Водночас, за інформацією ЦГЗ, випадків захворювання на Сумщині наразі не зафіксовано.

Якщо лабораторія ЦГЗ підтвердить захворювання у жінки, яка померла на Сумщині, то це буде уже 6 смерть в Україні серед хворих на COVID-19.

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