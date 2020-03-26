В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших
В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.
Источник: Центр общественного здоровья, Telegram-канал Минздрава
Дословно: "По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая".
Детали: По информации ЦОС, случаи COVID-19 выявлено:
- Винницкая обл. - 1 случай;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 2 случая;
- Донецкая обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;
- м. Киев - 34 случая;
- Киевская обл. - 24 случая;
- Львовская обл. - 2 случая;
- Луганская обл. - 1 случай;
- Одесская обл. - 4 случая;
- Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный)
Херсонская обл. - 1 случай;
- Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случаи;
- Черкасская обл. - 2 случая.
В общем вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1000 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Что было раньше 25 марта в Сумской области умерла 76-летняя жительница Конотопского района, в которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. До этого она 6 дней занималась самолечением.
У нее взяли дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.
В то же время, по информации ЦОЗ, случаев заболевания на Сумщине пока не зафиксировано.
Если лаборатория ЦОЗ подтвердит заболевания у женщины, которая умерла на Сумщине, то это будет уже 6-я смерть в Украине среди больных COVID-19.
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