В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших

В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.

Источник: Центр общественного здоровья, Telegram-канал Минздрава

Дословно: "По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая".

Детали: По информации ЦОС, случаи COVID-19 выявлено:

Винницкая обл. - 1 случай;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 2 случая;

Донецкая обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 7 случаев;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;

м. Киев - 34 случая;

Киевская обл. - 24 случая;

Львовская обл. - 2 случая;

Луганская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 4 случая;

Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай; Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская обл. - 2 случая.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 случаев COVID-19 КАРТА УП

В общем вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1000 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Что было раньше 25 марта в Сумской области умерла 76-летняя жительница Конотопского района, в которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. До этого она 6 дней занималась самолечением.

У нее взяли дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.

В то же время, по информации ЦОЗ, случаев заболевания на Сумщине пока не зафиксировано.

Если лаборатория ЦОЗ подтвердит заболевания у женщины, которая умерла на Сумщине, то это будет уже 6-я смерть в Украине среди больных COVID-19.

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