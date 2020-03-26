В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших

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Четверг, 26 марта 2020, 10:10

В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Дополняется...

Украинская правда


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