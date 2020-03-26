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В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших

Четверг, 26 марта 2020, 09:10
В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших

В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.

Источник: Центр общественного здоровьяTelegram-канал Минздрава

Дословно: "По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая".

Детали: По информации ЦОС, случаи COVID-19 выявлено:

  • Винницкая обл. - 1 случай;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 2 случая;
  • Донецкая обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;
  • м. Киев - 34 случая;
  • Киевская обл. - 24 случая;
  • Львовская обл. - 2 случая;
  • Луганская обл. - 1 случай;
  • Одесская обл. - 4 случая;
  • Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный)
    Херсонская обл. - 1 случай;
  • Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случаи;
  • Черкасская обл. - 2 случая.
 
По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 случаев COVID-19
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В общем вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1000 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Что было раньше 25 марта в Сумской области умерла 76-летняя жительница Конотопского района, в которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. До этого она 6 дней занималась самолечением.

У нее взяли дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.

В то же время, по информации ЦОЗ, случаев заболевания на Сумщине пока не зафиксировано.

Если лаборатория ЦОЗ подтвердит заболевания у женщины, которая умерла на Сумщине, то это будет уже 6-я смерть в Украине среди больных COVID-19.

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Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украинакарантин
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