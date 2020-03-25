Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Померла жінка з Сумщини, в якої виявили коронавірус

Середа, 25 березня 2020, 20:40
Померла жінка з Сумщини, в якої виявили коронавірус

76-річна мешканка Конотопського району Сумської області, в якої 25 березня експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла у лікарні.

Джерело: повідомлення на сайті Сумської ОДА

Деталі: В ОДА наголосили, що причини смерті жінки ще встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті.

Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо: У середу стало відомо, що в Конотопі діагностували перший випадок захворювання на коронавірус у Сумської області, це - 76-річна жінка, її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат.

Міський голова повідомив також, що жінка до цього 6 днів займалася самолікуванням.

Якщо хвороба в жінки підтвердиться, це буде 5-та смерть від Covid-19 в Україні.

Читайте також Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019жертвиСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: