Померла жінка з Сумщини, в якої експрес-тест виявив коронавірус

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Середа, 25 березня 2020, 21:40

Мешканка Конотопського району Сумської області, в якої 25 березня експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла у лікарні.

Джерело: повідомлення на сайті Сумської ОДА

Деталі: Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті.

Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо: У середу стало відомо, що в Конотопі діагностували перший випадок захворювання на коронавірус у Сумської області, це - 76-річна жінка, її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат.

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Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 жертви Сумська область


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