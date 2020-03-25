Мешканка Конотопського району Сумської області, в якої 25 березня експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла у лікарні.

Джерело: повідомлення на сайті Сумської ОДА

Деталі: Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті.

Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо: У середу стало відомо, що в Конотопі діагностували перший випадок захворювання на коронавірус у Сумської області, це - 76-річна жінка, її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат.

Читайте також Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус