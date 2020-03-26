Разумков про позачергове засідання Ради: Є декілька варіантів

Верховна Рада ще не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, зараз робочі групи напрацьовують законопроєкти, які на ньому треба розглянути.

Джерело: коментар спікера Дмитра Разумкова під Верховною Радою після зустрічі керівників фракцій та груп із членами Кабінету міністрів

Пряма мова: "Відклали політичні аспекти всі політичні партії та групи… конструктивна робота була сьогодні – я думаю, що вона ще продовжиться. Зараз працюють робочі групи, будемо напрацьовувати законопроєкти, які будуть розглядатися під час позачергового засідання Верховної Ради.

Як тільки будуть підготовлені до розгляду всі законопроєкти, які необхідно буде розглянути на позачерговому засіданні, одразу ми його проведемо. Зараз сказати конкретну дату або час буде неправильно, тому що може трошки раніше, може трошки пізніше

Ми працюємо в режимі non-stop – будемо намагатися встигнути (до суботи). Але головне – це підготувати те, що треба приймати, те, що дійсно допоможе країні розвиватися і вийти з кризи і ефективно боротися з коронавірусом та його наслідками.

…Порядок денний ще не узгоджений, тому ми й дату не можемо офіційно ще оприлюднити".

Деталі: Разумков не виключив, що народні обранці можуть зібратися на стадіоні але наголосив, що є декілька варіантів.

Він сказав: "В нас є декілька варіантів, ми проговорювали з головами фракцій і груп – це може бути і зала Верховної Ради, але ми забезпечимо засобами особистого захисту народних депутатів, а можливо це буде відбуватися в інших умовах… Ми напрацьовуємо декілька варіантів розвитку подій".

Голова Верховної Ради вийшов до журналістів без медичної маски, хоча на зустрічі з лідерами фракцій до того був у масці, як видно з фотографій.