Разумков о внеочередном заседании Рады: Есть несколько вариантов

948 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 12:05

Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.

Источник: комментарий спикера Дмитрия Разумкова под Верховной Радой после встречи руководителей фракций и групп с членами Кабинета министров

Прямая речь: "Отложили политические аспекты все политические партии и группы... конструктивная работа была сегодня – я думаю, что она еще продолжится. Сейчас работают рабочие группы, будем нарабатывать законопроекты, которые будут рассматриваться во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Как только будут подготовлены к рассмотрению все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, сразу мы его проведем. Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно, потому что может немного раньше, может чуть позже

Мы работаем в режиме non-stop – будем стараться успеть (к субботе). Но главное – это подготовить то, что надо принимать, то, что действительно поможет стране развиваться и выйти из кризиса, эффективно бороться с коронавирусом и его последствиями.

... Повестка дня еще не согласована, поэтому мы и дату не можем официально еще обнародовать".

Детали: Разумков не исключил, что народные избранники могут собраться на стадионе, но отметил, что есть несколько вариантов.

Он сказал: "У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами фракций и групп – это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечим средствами личной защиты народных депутатов, а возможно это будет происходить в других условиях... Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий".

Глава Верховной Рады вышел к журналистам без медицинской маски, хотя на встрече с лидерами фракций до этого был в маске, как видно по фотографиям.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры фракций и члены Кабмина проводят стратегическую встречу 26 марта 2020, 10:06
Рада рассматривает проведение заседания на стадионе - нардеп 25 марта 2020, 21:25
Палица и Дубинский внесли альтернативы к "антиколомойскому" закону Кабмина 25 марта 2020, 15:28
Все новости
Главные новости
26 марта. No time to die: Пасха дома, Ломбардия выздоравливает и побег из карантина ради любви
В США рекордное количество умерших от коронавируса, заболели более 65 тысяч человек
В Украине уже 156 зараженных коронавирусом, 5 умерших
Макрон объявил военную операцию для борьбы с коронавирусом
Все новости
Воины добра

Как можно помочь врачам. Полезные ссылки

здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів