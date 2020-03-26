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Разумков о внеочередном заседании Рады: Есть несколько вариантов

Четверг, 26 марта 2020, 11:05
Разумков о внеочередном заседании Рады: Есть несколько вариантов
Ирина Бужор, Коммерсантъ

Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.

Источник: комментарий спикера Дмитрия Разумкова под Верховной Радой после встречи руководителей фракций и групп с членами Кабинета министров

Прямая речь: "Отложили политические аспекты все политические партии и группы... конструктивная работа была сегодня – я думаю, что она еще продолжится. Сейчас работают рабочие группы, будем нарабатывать законопроекты, которые будут рассматриваться во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Как только будут подготовлены к рассмотрению все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, сразу мы его проведем. Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно, потому что может немного раньше, может чуть позже

Мы работаем в режиме non-stop – будем стараться успеть (к субботе). Но главное – это подготовить то, что надо принимать, то, что действительно поможет стране развиваться и выйти из кризиса, эффективно бороться с коронавирусом и его последствиями.

... Повестка дня еще не согласована, поэтому мы и дату не можем официально еще обнародовать".

Детали: Разумков не исключил, что народные избранники могут собраться на стадионе, но отметил, что есть несколько вариантов.

Он сказал: "У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами фракций и групп – это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечим средствами личной защиты народных депутатов, а возможно это будет происходить в других условиях... Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий".

Глава Верховной Рады вышел к журналистам без медицинской маски, хотя на встрече с лидерами фракций до этого был в маске, как видно по фотографиям.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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