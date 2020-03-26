У Шмигаля просять майже 150 млн на захист суддів в умовах пандемії

У судовій системі скаржаться на брак коштів та просять уряд виділити з резервного фонду держбюджету 154,9 млн грн на придбання засобів захисту для суддів та працівників апаратів судів.

Джерело: лист голови Державної судової адміністрації Зеновія Холодюка головам судів, який є у розпорядженні "Української правди"

Деталі: В ДСА зазначають, що в умовах небезпечної епідеміологічної ситуації суди та установи системи правосуддя можна віднести до установ із групи ризику, оскільки їх відвідує значна кількість населення. В умовах карантину працівники сфери правосуддя вживають необхідних заходів. Однак дефіцит коштів державного бюджету не дозволяє закупити необхідну кількість протиепідемічних засобів.

Дослівно: "У цих умовах ДСА України звернулась з листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити 154,9 млн грн з резервного фонду державного бюджету або врахувати необхідність зазначеної суми коштів під час підготовки змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", оскільки задовольнити цю потребу за рахунок наявних бюджетних призначень неможливо, враховуючи реальний дефіцит видатків.

Вказані кошти необхідні для забезпечення придбання предметів захисту для суддів, працівників апаратів судів та дезінфекції приміщень судівз метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19".

Деталі: Водночас Холодюк просить голів судів посилити контроль за використанням робочого часу працівниками апаратів судів, виконання ними визначених посадовими інструкціями повноважень, упередженням спроб щодо нагнітання й без того непростої ситуації. Зокрема згадується, що у різних соціальних мережах та месенджерах деякі посадові особи "навмисно створюють ДСА України "образ ворога" та розпалюють ворожнечу, замовчуючи або викривляючи реальний стан справ".

Всіх працівників органів системи правосуддя голова ДСА закликав згуртовано та організовано пройти цей надзвичайно важкий не тільки для нашої країни, а й для всього світу період та, підтримавши один одного, вийти з цього бою з вірусною хворобою переможцями і більш зміцнілими.

В ДСА зазначають, що затвердили план заходів стосовно першочергових дій у період карантину і здійснюють щоденний контроль за їх виконанням.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 25 березня ухвалив рішення виділити 140 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ для забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу в Україні.