У Шмыгаля просят почти 150 млн на защиту судей в условиях пандемии

В судебной системе жалуются на нехватку средств и просят правительство выделить из резервного фонда госбюджета 154,9 млн грн на приобретение средств защиты судей и работников аппаратов судов.

Источник: письмо председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холодюка главам судов, которым располагает "Украинская правда"

Детали: В ГСА отмечают, что в условиях опасной эпидемиологической ситуации суды и учреждения системы правосудия можно отнести к учреждениям из группы риска, поскольку их посещает значительное количество населения. В условиях карантина работники сферы правосудия принимают необходимые меры. Однако дефицит средств государственного бюджета не позволяет закупить необходимое количество противоэпидемических средств.

Дословно: "В этих условиях ГСА Украины обратилась с письмом к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой выделить 154,9 млн грн из резервного фонда государственного бюджета или учесть необходимость указанной суммы средств при подготовке изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", поскольку удовлетворить эту потребность за счет имеющихся бюджетных назначений невозможно, учитывая реальный дефицит расходов.

Указанные средства необходимы для обеспечения приобретения предметов защиты судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19".

Детали: В то же время Холодюк просит председателей судов усилить контроль за использованием рабочего времени работниками аппаратов судов, выполнением ими своих полномочий, предубеждением попыток нагнетания и без того непростой ситуации. В частности упоминается, что в различных социальных сетях и мессенджерах некоторые должностные лица "намеренно создают ГСА Украины "образ врага" и разжигают вражду, замалчивая или искажая реальное положение дел".

Всех работников органов системы правосудия председатель ГСА призвал сплоченно и организованно пройти этот чрезвычайно тяжелый не только для нашей страны, но и для всего мира период и, поддержав друг друга, выйти из этого боя с вирусной болезнью победителями и более окрепшими.

В ГСА отмечают, что утвердили план первоочередных действий в период карантина и осуществляют ежедневный контроль за их выполнением.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 25 марта принял решение выделить 140 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел для обеспечения правоохранителей средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий и санитарно-карантинного контроля в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса в Украине.