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Кличко: Зеленський обіцяв скасувати накази про VIP-палати

Четвер, 26 березня 2020, 11:53
Кличко: Зеленський обіцяв скасувати накази про VIP-палати

Очільник Києва Володимир Кличко каже, що президент Володимир Зеленський обіцяв йому скасувати накази щодо особливих умов лікування перших осіб держави.

Джерело: Кличко на щоденному брифінгу щодо ситауції з пандемією коронавірусу.

Деталі: Відповідаючи на запитання, мер пояснив, що розпорядження про окреме медико-санітарне забезпечення для осіб із держохороною було зроблено на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ і звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті. Це документи з грифом "для службового користування".

Йдеться про те, що на випадок захворювання перші особи держави повинні мати певні умови: окремі палати, щоб поряд перебувала державна охорона. Кличко зазначив, що така практика була завжди і не тільки в Україні, але поінформував про розмову з главо держави.

Пряма мова: "Я розмовляв учора з президентом Володимиром Зеленським і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться, і які ми зобов'язані виконувати. Сподіваюсь, це відбудеться і ми будемо за це вдячні".

Деталі: Кличко також прокоментував чутки стосовно Олександрівської лікарні, яка, нібито, обслуговує тільки VIP-клієнтів. За його словами, ця лікарня є базовою. І сьогодні, переважно всіх хворих чи з підозрою на коронавірус відправляють саме до неї. Якщо кількість хворих збільшуватиметься, їх лікуватимуть також в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований.

Мер повідомив, що вранці був в Олександрівській лікарні, перевірив її особисто і відзняв на телефон невеликий репортаж, який обіцяє оприлюднити невдовзі.

Що передувало: Напередодні з’явилася інформація, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

Серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиївВіталій КличкоЗеленський
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