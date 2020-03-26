Глава Киева Владимир Кличко говорит, что президент Владимир Зеленский обещал ему отменить приказы об особых условиях лечения первых лиц государства.

Источник: Кличко на ежедневном брифинге по ситауции с пандемией коронавируса.

Детали: Отвечая на вопросы, мэр пояснил, что распоряжение об отдельном медико-санитарном обеспечении для лиц с госохраной было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Это документы с грифом "для служебного пользования".

Речь идет о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Кличко отметил, что такая практика была всегда и не только в Украине, но сообщил о разговоре с главой государства.

Прямая речь: "Я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет и мы будем за это благодарны".

Детали: Кличко также прокомментировал слухи относительно Александровской больницы, которая, якобы, обслуживает только VIP-клиентов. По его словам, эта больница является базовой. И сегодня, в основном всех больных или с подозрением на коронавирус отправляют именно в нее. Если количество больных будет увеличиваться, их будут лечить также в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован.

Мэр сообщил, что утром был в Александровской больнице, проверил ее лично и снял на телефон небольшой репортаж, который обещает обнародовать вскоре.

Что предшествовало: Накануне появилась информация, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов".

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.