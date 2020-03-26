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В одного буковинця з Covid-19 лихоманка, а діти почуваються добре – ОДА

Четвер, 26 березня 2020, 12:20
В одного буковинця з Covid-19 лихоманка, а діти почуваються добре – ОДА
Фото КМДА

Стан усіх буковинців, хворих на коронавірус, стабільний: троє дорослих пацієнтів мають пневмонію, у одного з них – є лихоманка, а госпіталізовані діти почуваються добре.

Джерело: Чернівецька облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.

Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі".

Деталі: Також повідомляється, що 23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали Covid-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Зазначається, що усі пацієнти з коронавірусом та підозрою на нього забезпечені ліками.

25 березня з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше госпіталізували з підозрою на Covid-19, оскільки повторні тести показали негативний результат.

Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.

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Передісторія: 

  • Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні. Зокрема, у Чернівецькій області 42 випадки, 1 з яких летальний. 

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусCovid-2019
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