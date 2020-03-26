В одного буковинця з Covid-19 лихоманка, а діти почуваються добре – ОДА

Стан усіх буковинців, хворих на коронавірус, стабільний: троє дорослих пацієнтів мають пневмонію, у одного з них – є лихоманка, а госпіталізовані діти почуваються добре.

Джерело: Чернівецька облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.

Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі".

Деталі: Також повідомляється, що 23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали Covid-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Зазначається, що усі пацієнти з коронавірусом та підозрою на нього забезпечені ліками.

25 березня з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше госпіталізували з підозрою на Covid-19, оскільки повторні тести показали негативний результат.

Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.

Читайте також: Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо тестів на коронавірус робить Україна

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Передісторія: