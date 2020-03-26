У одного буковинца с Covid-19 лихорадка, а дети чувствуют себя хорошо – ОГА

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Четверг, 26 марта 2020, 13:20
Фото КГГА

Состояние всех буковинцев, больных коронавирусом, стабильное: у трех взрослых пациентов диагностирована пневмония, у одного из них – есть лихорадка, а госпитализированные дети чувствуют себя хорошо.

Источник: Черновицкая облгосадминистрация в Facebook

Дословно: "У трех пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Все дети, госпитализированные в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. У них болезнь протекает в легкой форме".

Детали: Также сообщается, что 23 марта в больницу привезли маму с ребенком, у которых подозревали Covid-19. Результат теста у матери оказался положительным. Состояние больной стабильное, она находится под наблюдением врача-инфекциониста.

Отмечается, что все пациенты с коронавирусом и подозрением на него обеспечены лекарствами.

25 марта из областной больницы выписали 5 пациентов, которых ранее госпитализировали с подозрением на Covid-19, поскольку повторные тесты показали отрицательный результат.

Пациент №2, у которого был диагностирован коронавирус 12 марта, ожидает второго результата теста.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. В частности в Черновицкой области 42 случая, один из которых летальный.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус Covid-2019


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