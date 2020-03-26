На Чернігівщині перший випадок інфікування Covіd-19

У Чернігівській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом – позитивний результат на Covіd-19 у госпіталізованого чоловіка показав експрес-тест.

Джерело: голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "До Борзнянської районної лікарні госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Еспрес-тест показав позитивний результат на наявність Covіd-19".

Деталі: За словами Прокопенка, пацієнта помістили до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ, він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Голова ОДА додав, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції.

Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії.

На даний з’ясовують, з ким контактував хворий. Цих людей планують помістити на 14-денну самоізоляцію.

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