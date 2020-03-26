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На Черниговщине первый случай инфицирования Covіd-19

Четверг, 26 марта 2020, 13:22
На Черниговщине первый случай инфицирования Covіd-19

В Черниговской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом – положительный результат на Covіd-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест.

Источник: председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "В Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Эспресс-тест показал положительный результат на наличие Covіd-19".

Детали: По словам Прокопенко, пациента поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Председатель ОГА добавил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.

На данный момент выясняют, с кем контактировал больной. Этих людей планируют поместить на 14-дневную самоизоляцию.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. Больше всего в Черновицкой области 42 случая (один из которых летальный), Киеве – 34 случая и Киевской области – 24 случая. 

Украинская правда
Темы: Черниговская областькоронавирусCovid-2019
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