На Черниговщине первый случай инфицирования Covіd-19

В Черниговской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом – положительный результат на Covіd-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест.

Источник: председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "В Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Эспресс-тест показал положительный результат на наличие Covіd-19".

Детали: По словам Прокопенко, пациента поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Председатель ОГА добавил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.

На данный момент выясняют, с кем контактировал больной. Этих людей планируют поместить на 14-дневную самоизоляцию.

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