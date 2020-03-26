Вдруге в історії України жінка стала генералом

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Четвер, 26 березня 2020, 14:34

Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання – генералом стала Юлія Лапутіна із Служби безпеки.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Учора президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Юлії Лапутіній.

Вона – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки".

Що було раніше: 14 жовтня 2018 року 5-й президент Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці.

Першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.

6 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект 6109, який зрівнює права і можливості жінок і чоловіків у Збройних силах та інших військових формуваннях.

 
Юлія Лапутіна
фото: СБУ

Українська правда
Теми: СБУ гендер Збройні сили


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