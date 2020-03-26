Второй раз в истории Украины женщина стала генералом
Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.
Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".
Что было раньше: 14 октября 2018 года 5-й президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине.
Первой украинкой, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.
6 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 6109, который уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других воинских формированиях.