Второй раз в истории страны женщина стала генералом

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Четверг, 26 марта 2020, 14:34

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.

 

Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".

Украинская правда
Темы: СБУ гендер Вооруженные силы


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