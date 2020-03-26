Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.

Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".

Что было раньше: 14 октября 2018 года 5-й президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине.

Первой украинкой, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

6 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 6109, который уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других воинских формированиях.