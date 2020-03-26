Второй раз в истории страны женщина стала генералом
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Четверг, 26 марта 2020, 14:34
Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.
Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".
Украинская правда
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