Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.

Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".