На Івано-Франківщині Covid-19 у поліцейського: перевірять 20 його колег

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Четвер, 26 березня 2020, 15:31

В Івано-Франківській області на коронавірус захворів працівник поліції, близько 20 його колег, з якими контактував хворий, пройдуть експрес-тестування.

Джерело: головний санітарний лікар області Руслан Савчук та керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош на брифінгу в ОДА 26 березня

Пряма мова: "По двох поліцейських. По поліцейському – є лабораторно підтверджений Covid-19, він перебуває у лікарні, стан його здоров’я середнього ступеню важкості. Коло контактних відомо. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції.

Інша поліцейська, яка була з ним тоді в одній групі і надавала допомогу по тій екстреній допомозі, щоб госпіталізувати наші перші випадки, по ній лабораторно від’ємний результат дослідження, але вона також перебуває на самоізоляції".  

Деталі: За словами керівника поліції Прикарпаття Володимира Голубоша, близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на Covid-19.

Савчук також розповів, що священник, у якого підтвердили коронавірус, перебуває в інфекційному відділені райлікарні, куди був госпіталізований з самого початку. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості, є позитивна динаміка.

За словами санлікаря, загалом в області підтвердили 16 випадків коронавірусу. З хворими загалом контактували 84 людини – усі вони наразі на ізоляції і під повним медичним спостереженням.

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Передісторія: 

  • Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні. Найбільше у Чернівецькій області 42 випадки (1 з яких летальний), Києві – 34 випадки та Київській області – 24 випадки.

Ірина Балачук, УП
Теми: Івано-Франківська область коронавірус поліція


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