На Ивано-Франковщине Covid-19 у полицейского: проверят 20 его коллег

В Ивано-Франковской области на коронавирус заболел сотрудник полиции, около 20 его коллег, с которыми контактировал больной, пройдут экспресс-тестирование.

Источник: главный санитарный врач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош на брифинге в ОГА 26 марта

Прямая речь: "По двух полицейских. По полицейскому – есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции.

Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции".

Детали: По словам руководителя полиции Прикарпатья Владимира Голубоша, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19.

Савчук также рассказал, что священник, у которого подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении райбольницы, куда был госпитализирован с самого начала. Состояние его здоровья средней степени тяжести, есть положительная динамика.

По словам санврача, в целом по области подтвердили 16 случаев коронавируса. С больными в общем контактировали 84 человека – все они сейчас на изоляции и под полным медицинским наблюдением.

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