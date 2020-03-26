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Кабмін перейменував Мінкульт, забравши молодь і спорт

Четвер, 26 березня 2020, 15:26
Кабмін перейменував Мінкульт, забравши молодь і спорт

Кабінет міністрів 23 березня прийняв рішення про перейменування Міністерства культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики.

Джерело: т. в. о. міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко в інтерв’ю LB.ua

Пряма мова: "Якраз в понеділок урядом було прийнято рішення про перейменування. Тепер це Міністерство культури та інформаційної політики".

Деталі: Фоменко уточнила, що зі старої команди залишились тільки вона і держсекретар відомства Артем Біденко, а всі інші заступники вже звільнені за власним бажанням.

Т. в. о. міністра додала, що заяви написали всі.

На запитання, чи щось відомо про призначення глави Міністерства культури та інформаційної політики, Фоменко відповіла, що не знає, коли це відбудеться.

Вона очікує, що рішення буде прийнято найближчим часом, бо інакше це обмежує роботу міністерства. 

Самій Фоменко, за її словами, посаду очільника міністерства не пропонували, "але дуже природньо призначили в.о.".

Передісторія:

  • 21 липня 2019 року президент Володимир Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту. Так утворилося Міністерство культури, молоді та спорту, яке очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена його заступником.
  • У січні Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МінкультуриКабінет міністрів
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