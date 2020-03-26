Кабмин переименовал Минкульт, убрав молодежь и спорт

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Четверг, 26 марта 2020, 16:26

Кабинет министров 23 марта принял решение о переименовании Министерства культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Источник: в. и. о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко в интервью LB.ua

Прямая речь: "Как раз в понедельник правительством было принято решение о переименовании. Теперь это Министерство культуры и информационной политики".

Детали: Фоменко уточнила, что из старой команды остались только она и госсекретарь ведомства Артем Биденко, а все остальные заместители уже уволены по собственному желанию.

В.и.о. министра добавила, что заявления написали все.

На вопрос, известно ли что-либо о назначении главы Министерства культуры и информационной политики, Фоменко ответила, что не знает, когда это произойдет.

Она ожидает, что решение будет принято в ближайшее время, иначе это ограничивает работу министерства.

Самой Фоменко, по ее словам, должность главы министерства не предлагали, но "очень естественно назначили и.о.".

Предыстория:

  • 21 июля 2019 года президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Так образовалось Министерство культуры, молодежи и спорта, которое возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена его заместителем.
  • В январе Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов.

Темы: Минкультуры Кабинет министров


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