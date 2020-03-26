Кабмин переименовал Минкульт, убрав молодежь и спорт
Кабинет министров 23 марта принял решение о переименовании Министерства культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.
Источник: в. и. о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко в интервью LB.ua
Прямая речь: "Как раз в понедельник правительством было принято решение о переименовании. Теперь это Министерство культуры и информационной политики".
Детали: Фоменко уточнила, что из старой команды остались только она и госсекретарь ведомства Артем Биденко, а все остальные заместители уже уволены по собственному желанию.
В.и.о. министра добавила, что заявления написали все.
На вопрос, известно ли что-либо о назначении главы Министерства культуры и информационной политики, Фоменко ответила, что не знает, когда это произойдет.
Она ожидает, что решение будет принято в ближайшее время, иначе это ограничивает работу министерства.
Самой Фоменко, по ее словам, должность главы министерства не предлагали, но "очень естественно назначили и.о.".
Предыстория:
- 21 июля 2019 года президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Так образовалось Министерство культуры, молодежи и спорта, которое возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена его заместителем.
- В январе Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов.