Кабмин переименовал Минкульт, убрав молодежь и спорт

Кабинет министров 23 марта принял решение о переименовании Министерства культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Источник: в. и. о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко в интервью LB.ua

Прямая речь: "Как раз в понедельник правительством было принято решение о переименовании. Теперь это Министерство культуры и информационной политики".

Детали: Фоменко уточнила, что из старой команды остались только она и госсекретарь ведомства Артем Биденко, а все остальные заместители уже уволены по собственному желанию.

В.и.о. министра добавила, что заявления написали все.

На вопрос, известно ли что-либо о назначении главы Министерства культуры и информационной политики, Фоменко ответила, что не знает, когда это произойдет.

Она ожидает, что решение будет принято в ближайшее время, иначе это ограничивает работу министерства.

Самой Фоменко, по ее словам, должность главы министерства не предлагали, но "очень естественно назначили и.о.".

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