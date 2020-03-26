ОП: Додому повернулось пів мільйона людей, Україна дала таку можливість всім, хто хотів

З 13 березня, після оголошення обмежувальних заходів у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу, в Україну повернулося майже півмільйона громадян, решті українців, які лишились за кордоном, допомагатимуть українські посольства.

Джерело: коментар Офісу президента Українській правді

Пряма мова: "Офіс Президента та Міністерство закордонних справ після заяви Володимира Зеленського 13 березня про повернення додому українців, які тимчасово опинилися за кордоном з туристичною чи робочою метою, працювали беззупину і на повну потужність. За цей час повернулося значно більше людей, ніж планувалося, - майже пів мільйона.

Україна своїх не кидає. І тому ми розширили терміни, вказані президентом, і повертали людей не три дні, а два тижні".

Деталі: За даними ОП, близько 90 тисяч громадян Україна евакуювала з усіх куточків світу.

Причому серед повернутих були ті, хто просили їх повернути, і ті хто не закінчив оплачених відпусток. Є і ті, хто вирішив поїхати на відпочинок уже після початку поширення епідемії і закриття кордонів іншими державами.

Також, в ОП зазначили, що до України на час пандемії вирішили повернутися навіть ті, хто жив і працював за кордоном роками і має там сім’ю.

В ОП заявили, що тепер, за прикладом інших країн, треба дотримуватись заходів, щоб не наражати громадян всередині країни на небезпеку.

Головним інструментом боротьби з коронавірусом залишається самоізоляція, наполягають у президента.

Тому Україна закриває кордони, давши можливість повернутися усім, хто цього хотів. Останні рейси будуть прилітати в Україну до вечора п’ятниці.

Разом з рішенням закриття кордонів українські посольства по всьому світу перетворюються фактично на штаби допомоги українцям.

Українські дипломати працюватимуть над продовженням для українців, які залишились за кордоном, дозволів на перебування або роботу, інформуватимуть і надаватимуть правову допомогу.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням, в якому повідомив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито.