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ОП: Домой вернулось полмиллиона человек, Украина дала такую возможность всем, кто хотел

Четверг, 26 марта 2020, 18:06
ОП: Домой вернулось полмиллиона человек, Украина дала такую возможность всем, кто хотел

С 13 марта, после объявления ограничительных мер в связи с риском распространения коронавируса, в Украину вернулось почти полмиллиона граждан, остальным украинцам, которые остались за границей, будут помогать украинские посольства.

Источник: комментарий Офиса президента Украинской правде

Прямая речь: "Офис Президента и Министерство иностранных дел после заявления Владимира Зеленского 13 марта о возвращении домой украинцев, временно оказавшихся за рубежом с туристической или рабочей целью, работали без остановки и на полную мощность. За это время вернулось значительно больше людей, чем планировалось, - почти полмиллиона.

Украина своих не кидает. И поэтому мы расширили сроки, указанные президентом, и возвращали людей не три дня, а две недели".

Детали: По данным ОП, около 90 тысяч граждан Украины эвакуировали со всех уголков мира.

Причем среди возвращенных были те, кто просили их вернуть, и те, кто не закончил оплаченных отпусков. Есть и те, кто решил поехать на отдых уже после начала распространения эпидемии и закрытия границ другими государствами.

Также, в ОП отметили, что в Украину на время пандемии решили вернуться даже те, кто жил и работал за границей годами и имеет там семью.

В ОП заявили, что теперь, по примеру других стран, надо соблюдать меры, чтобы не подвергать граждан внутри страны опасности.

Главным инструментом борьбы с коронавирусом остается самоизоляция, настаивают у президента.

Поэтому Украина закрывает границы, дав возможность вернуться всем, кто этого хотел. Последние рейсы будут прилетать в Украину до вечера пятницы.

Вместе с решением закрытия границ украинские посольства по всему миру превращаются фактически в штабы помощи украинцам.

Украинские дипломаты будут работать над продолжением для оставшихся за границей украинцев разрешений на пребывание или работу, будут информировать и оказывать правовую помощь.

Что было раньше: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором сообщил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинграницаОфис президентаукраинцы
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