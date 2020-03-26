Зеленський зустрівся з головами фракцій: закликав не прогуляти Раду

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Четвер, 26 березня 2020, 20:41

Перед позачерговим засіданням парламенту президент Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій і груп.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню COVID-19.

Пряма мова: "Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи".

Нагадаємо:

  • Верховна Рада ще не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, зараз робочі групи напрацьовують законопроєкти, які на ньому треба розглянути.
  • Раніше казали, що засідання може відбутися в суботу, 28 березня.

Украинская правдаУкраїнська правда
Теми: Зеленський Верховна Рада


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