Зеленский встретился с главами фракций: призвал не прогулять Раду

Перед внеочередным заседанием парламента президент Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп.

Источник: сообщение на сайте президента

Детали: Глава государства на встрече подчеркнул важность присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19.

Прямая речь: "Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена".

Напомним: