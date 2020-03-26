Офіс президента дав кримчанам поради щодо карантину

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Четвер, 26 березня 2020, 20:58

Офіс президента Володимира Зеленсього закликає мешканців окупованого Криму дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості – переходити на дистанційну роботу та залишайтись вдома.

Джерело: повідомлення у ОП

Дослівно: "Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей. Також дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря".

Деталі: Офіс радить отримувати інформацію зі сторінок офіційних відомства, а про позицію та дії влади на захист та підтримку зв’язків із громадянами в Криму дізнаватись на сайті Представництва президента в АРК та його сторінках у мережі.

Також мешканцям окупованого півострову пропонують для консультацій "з актуальних кримських питань" звертатись до Представництва за номером гарячої телефонної лінії 0 800 502 192 та за телефоном +380 (552) 49-59-39.

Дашборд УП "Коронавірус в Україні та світі. Цифри та інфографіка"

Українська правда
Теми: Крим коронавірус карантин


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