Офис президента дал крымчанам советы по карантину

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Четверг, 26 марта 2020, 20:58

Офис президента Владимира Зеленсього призывает жителей оккупированного Крыма соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности – переходить на дистанционную работу и оставайться дома.

Источник: сообщение ОП

Дословно: "Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолюйтеся и обращайтесь к врачу".

Детали: Офис советует получать информацию со страниц официальных ведомства, а о позиции и действиях власти относительно защиты и поддержки связей с гражданами в Крыму узнавать на сайте Представительства президента в АРК и его страницах в сети.

Также жителям оккупированного полуострова предлагают для консультаций "по актуальным крымским вопросам" обращаться в Представительство по номеру горячей телефонной линии 0 800 502 192 или по телефону +380 (552) 49-59-39.

Украинская правда
Темы: Крым коронавирус карантин


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