Ще у двох країнах зафіксували перші смерті від Covid-19

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Четвер, 26 березня 2020, 23:25

У Гондурасі та Кенії 26 березня зафіксували перші випадки від зараження на коронавірус.

Джерело: WHBL, Daily Nation

Деталі: Всього у Гондурасі 52 підтверджених зараження на коронавірус, і одна людина померла.

У Кенії наразі 31 зафіксований випадок захворювання Covid-19. У МОЗ країни повідомили, що помер 66-річний громадянин, який повернувся із Південної Африки. Чоловік хворів на діабет.

Нагадаємо: У світі наразі понад півмільйона заражень Covid-19

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія


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