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Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от Covid-19

Четверг, 26 марта 2020, 22:25
Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от Covid-19

В Гондурасе и Кении 26 марта зафиксировали первые случаи смерти от заражения коронавирусом.

Источник: WHBL, Daily Nation

Детали: Всего в Гондурасе 52 подтвержденных заражения коронавирусом, и один человек умер.

В Кении сейчас 31 зафиксирован случай заболевания Covid-19. В Минздраве страны сообщили, что умер 66-летний гражданин, который вернулся из Южной Африки. Мужчина болел диабетом.

Напомним: В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019мир
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