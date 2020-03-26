Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от Covid-19

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Четверг, 26 марта 2020, 23:25

В Гондурасе и Кении 26 марта зафиксировали первые случаи от заражения коронавирусом.

Источник: WHBL, Daily Nation

Детали: Всего в Гондурасе 52 подтвержденных заражения коронавирусом, и один человек умер.

В Кении сейчас 31 зафиксирован случай заболевания Covid-19. В Минздраве страны сообщили, что умер 66-летний гражданин, который вернулся из Южной Африки. Мужчина болел диабетом.

Напомним: В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия


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