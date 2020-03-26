Бойовики знову порушили "тишу": Чотири обстріли, в ОС без втрат

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Четвер, 26 березня 2020, 23:49

Протягом четверга, 26 березня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, з боку Об’єднаних сил без втрат.

Джерело: повідомлення у Facebook пресслужби операції Об’єднаних сил

Деталі: Противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріли потрапили позиції ОС поблизу Павлополя, Талаківки, Славного і Луганського.

За даними пресслужби, жоден військовий Об’єднаних сил не постраждав. Також ніхто не захворів на коронавірусну інфекцію.

Дослівно: "Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника. Об’єднані сили й надалі відкриватимуть вогонь у відповідь на факти порушень режиму перемир’я з боку противника. Ворог нестиме втрати за свої злочинні та підступні дії".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС Донбас ОРДЛО


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