Боевики вновь нарушили "тишину": Четыре обстрела, в ОС без потерь

В течение четверга, 26 марта, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, со стороны Объединенных сил без потерь.

Источник: сообщение в Facebook пресс-службы операции Объединенных сил

Детали: Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции ОС вблизи Павлополя, Талаковки, Славного и Луганского.

По данным пресс-службы, ни один военный Объединенных сил не пострадал. Также никто не заболел коронавирусной инфекцией.

Дословно: "Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника. Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь в ответ на факты нарушений режима перемирия со стороны противника. Враг будет нести потери за свои преступные и опасные действия".