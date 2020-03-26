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Боевики вновь нарушили "тишину": четыре обстрела, в ОС без потерь

Четверг, 26 марта 2020, 22:49
Боевики вновь нарушили тишину: четыре обстрела, в ОС без потерь

В течение четверга, 26 марта, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, со стороны Объединенных сил без потерь.

Источник: сообщение в Facebook пресс-службы операции Объединенных сил

Детали: Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции ОС вблизи Павлополя, Талаковки, Славного и Луганского.

По данным пресс-службы, ни один военный Объединенных сил не пострадал. Также никто не заболел коронавирусной инфекцией.

Дословно: "Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника. Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь в ответ на факты нарушений режима перемирия со стороны противника. Враг будет нести потери за свои преступные и опасные действия".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассОРДЛО
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