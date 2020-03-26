Боевики вновь нарушили "тишину": Четыре обстрела, в ОС без потерь
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Четверг, 26 марта 2020, 23:49
В течение четверга, 26 марта, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, со стороны Объединенных сил без потерь.
Источник: сообщение в Facebook пресс-службы операции Объединенных сил
Детали: Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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