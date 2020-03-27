Тіло чоловіка, який помер від COVID-19, рідні самі виносили з лікарні у мішку

Тіло померлого від коронавірусу з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали родичам для поховання, не попередивши, як правильно це зробити.

Джерело: дочка померлого Анна Поліщук, яку цитує "Радіо Свобода", місцеве видання "Овід"

Пряма мова Поліщук: "Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата. Далі тіло батька винесли з лікарні у мішку і зачинили двері. Сестра із чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Мішок розсовувався, тіло випадало.

Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі у домовину, не маючи ніякого захисного одягу. До того сестра телефонувала у лікарню, і їй сказали, що медперсонал не буде себе наражати на небезпеку. А далі домовину не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі втікали. Лише через 2 години вийшов лікар у захисному костюмі і допоміг домовину поставити в машину.

Тата повезли у село. Моя сестра з чоловіком, які мають трьох дітей, без жодного захисту пхали тіло, це в голові не вкладається. Люди у селі бояться, відмовились викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій шваґро. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо вже був вечір".

Деталі: Наразі у Тернопільській області у 15 осіб підтверджений діагноз COVID-19, серед них у 6 медиків.

Нагадаємо: В Україні зафіксовано 196 заражень на коронавірус.

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