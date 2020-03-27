Тело мужчины, который умер от COVID-19, родные сами выносили из больницы в мешке

Тело умершего от коронавируса из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения, не предупредив, как правильно это сделать.

Источник: дочь умершего Анна Полищук, которую цитирует "Радио Свобода", местное издание "Овід"

Прямая речь Полищук: "Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрали тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра.

Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Когда сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Лишь через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину.

Папу повезли в деревню. Моя сестра с мужем, которые имеют троих детей, без всякого защиты пихали тело, это в голове не укладывается. Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефону, а они закапывали яму, потому что был вечер".

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