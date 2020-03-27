МАУ готова повернути з-за кордону ще близько 2000 українців

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запроваджує додаткові спецрейси для повернення українців на батьківщину у найближчі дві доби.

Джерело: МАУ, передає Інтерфакс-Україна

Дослівно: "З моменту оголошення карантину авіакомпанія вже повернула в Україну понад 17 тисяч українських громадян і готова перевезти ще близько двох тисяч у найближчі дві доби".

Деталі: Зокрема, МАУ запроваджує додаткові рейси з Каїра, Парижа, Тбілісі, комбінований рейс Мадрид - Барселона - Київ, а також з Афін з прибуттям до Києва 28 березня. На 27 березня МАУ також запровадила додаткові рейси до/з Лондона, Брюсселя, Ніцци, Нью-Йорка.

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