МАУ готова повернути з-за кордону ще близько 2000 українців
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запроваджує додаткові спецрейси для повернення українців на батьківщину у найближчі дві доби.
Джерело: МАУ, передає Інтерфакс-Україна
Дослівно: "З моменту оголошення карантину авіакомпанія вже повернула в Україну понад 17 тисяч українських громадян і готова перевезти ще близько двох тисяч у найближчі дві доби".
Деталі: Зокрема, МАУ запроваджує додаткові рейси з Каїра, Парижа, Тбілісі, комбінований рейс Мадрид - Барселона - Київ, а також з Афін з прибуттям до Києва 28 березня. На 27 березня МАУ також запровадила додаткові рейси до/з Лондона, Брюсселя, Ніцци, Нью-Йорка.
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.