МАУ готова вернуть из-за границы еще около 2000 украинцев

Компания "Международные авиалинии Украины" вводит дополнительные спецрейсы для возвращения украинцев на родину в ближайшие двое суток.

Источник: МАУ, передает Интерфакс-Украина

Дословно: "С момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 000 украинских граждан и готова перевезти еще около двух тысяч в ближайшие двое суток".

Детали: В частности, МАУ вводит дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид - Барселона - Киев, а также из Афин с прибытием в Киев 28 марта. На 27 марта МАУ ввела дополнительные рейсы в / из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка.