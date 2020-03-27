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МАУ готова вернуть из-за границы еще около 2000 украинцев

Пятница, 27 марта 2020, 00:03
МАУ готова вернуть из-за границы еще около 2000 украинцев

Компания "Международные авиалинии Украины" вводит дополнительные спецрейсы для возвращения украинцев на родину в ближайшие двое суток.

Источник: МАУ, передает Интерфакс-Украина

Дословно: "С момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 000 украинских граждан и готова перевезти еще около двух тысяч в ближайшие двое суток".

Детали: В частности, МАУ вводит дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид - Барселона - Киев, а также из Афин с прибытием в Киев 28 марта. На 27 марта МАУ ввела дополнительные рейсы в / из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка.

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Темы: коронавирусграница
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